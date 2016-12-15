Bitnel’in kokartı alındı
Trabzonspor'un tepkisini çeken hakem Deniz Ateş Bitnel, FIFA listesinden çıkarıldı. TFF'den yapılan açıklamada, 2017'de kokart takacak hakemlerin belirlendiği ve FIFA ile paylaşıldığı belirtildi. FIFA'nın da onayladığı listede, geçen sezon oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçındaki yönetimi tartışılan ve futbolcu Salih Dursun'un da aynı maçta kırmızı kart gösterdiği Deniz Ateş Bitnel yer almadı.
- 15 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 00:28
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink'ten kupa itirafı
Toplam 6
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UltrAslan Bu hamit ne zaman gidicek artik verdigi 10 pastan 8 zi isabetsiz birde ustune penalti kazandirdi rakibe bu takim acil revizyona gidtmeli sabri daha ne kadar oynycak
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Beko Bu adam gs olmaz su adamın bi video sunu izleyin anlarsınız
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partal Sen ne diyon KİEV fukarası.
Bitnel’in kokartı alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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