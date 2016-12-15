 Bitnel’in kokartı alındı – Fotomaç – 15 Aralık 2016
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    15 Aralık 2016, Perşembe
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    Bitnel’in kokartı alındı

    Bitnel’in kokartı alındı
    'un tepkisini çeken hakem , listesinden çıkarıldı. 'den yapılan açıklamada, 2017'de kokart takacak hakemlerin belirlendiği ve FIFA ile paylaşıldığı belirtildi. FIFA'nın da onayladığı listede, geçen sezon oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçındaki yönetimi tartışılan ve futbolcu Salih Dursun'un da aynı maçta kırmızı kart gösterdiği Deniz Ateş Bitnel yer almadı.
    1. 15 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:28
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