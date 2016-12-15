 Bakan Soylu'dan Akyazı’ya inceleme – Fotomaç – 15 Aralık 2016
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    15 Aralık 2016, Perşembe
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    Bakan Soylu'dan Akyazı’ya inceleme

    Bakan Soylu'dan Akyazı’ya inceleme
    İçişleri Bakanı , 'un 'nda incelemelerde bulundu, valiliği ziyaret etti. Akşam saatlerinde Trabzon'a gelen Bakan Süleyman Soylu, 18 Aralık'ta 'ın açılışını yapacağı Akyazı Stadı'na giderek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı. Bakan Soylu, ardından Trabzon Valiliği'ne geçti ve son detaylar masaya yatırıldı.
    1. 15 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:26
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