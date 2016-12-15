Bakan Soylu'dan Akyazı’ya inceleme
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzonspor'un Akyazı Stadı'nda incelemelerde bulundu, valiliği ziyaret etti. Akşam saatlerinde Trabzon'a gelen Bakan Süleyman Soylu, 18 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yapacağı Akyazı Stadı'na giderek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı. Bakan Soylu, ardından Trabzon Valiliği'ne geçti ve son detaylar masaya yatırıldı.
- 15 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 00:26
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 6
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UltrAslan Bu hamit ne zaman gidicek artik verdigi 10 pastan 8 zi isabetsiz birde ustune penalti kazandirdi rakibe bu takim acil revizyona gidtmeli sabri daha ne kadar oynycak
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Toplam 8
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Toplam 23
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partal Sen ne diyon KİEV fukarası.
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