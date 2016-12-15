Alkışlar Ömür’e

Bordo-mavililerin genç futbolcusu Abdulkadir Ömür dün göz doldurdu. 63'te Castillo'nun yerine giren, bu sezon ilk kez forma giyen 1999 doğumlu Ömür, oyuna girdikten sonra takımının pas trafiğine katkı sağladı. Birkaç pozisyonda gol şansını deneyen Abdülkadir, takdir topladı.