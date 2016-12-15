Alkışlar Ömür’e
Bordo-mavililerin genç futbolcusu Abdulkadir Ömür dün göz doldurdu. 63'te Castillo'nun yerine giren, bu sezon ilk kez forma giyen 1999 doğumlu Ömür, oyuna girdikten sonra takımının pas trafiğine katkı sağladı. Birkaç pozisyonda gol şansını deneyen Abdülkadir, takdir topladı.
- 15 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 22:34
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink'ten kupa itirafı
Toplam 6
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UltrAslan Bu hamit ne zaman gidicek artik verdigi 10 pastan 8 zi isabetsiz birde ustune penalti kazandirdi rakibe bu takim acil revizyona gidtmeli sabri daha ne kadar oynycak
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Toplam 8
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Beko Bu adam gs olmaz su adamın bi video sunu izleyin anlarsınız
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partal Sen ne diyon KİEV fukarası.
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