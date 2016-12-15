''3 oyuncuda sona yaklaştık''

Teknik Direktörü, basın toplantısında Konya maçının yanı sıra transferle ilgili açıklamalarda bulundu. Konuşmasına terörü lanetleyerek başlayan, "Genel olarak ortaya konan futboldan memnunum" dedi. Devre arasında yapılacak transferlere de değinen Yanal, "Bir oyuncu ile bitirme noktasına geldik. Diğer oyuncuların bugün yarın çözümü olacak., yönetilmesi ile artık düzgün bir profili yavaş yavaş ortaya koydu ve bütçe planlamasını yaptı. Kritik birkaç görüşme var. En az 3 oyuncu ile görüşmelerde belli noktaya geldik. ''u olmayacak oyuncular seçmek zorundayız ve onun için zorlanıyoruz.. 2 oyuncu ile de görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.