 ''3 oyuncuda sona yaklaştık'' – Fotomaç – 15 Aralık 2016
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    15 Aralık 2016, Perşembe
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    ''3 oyuncuda sona yaklaştık''

    ''3 oyuncuda sona yaklaştık''

    Bordo-mavili takımın hocası , “Transfer çalışmalarımızda sona yaklaştık. 5 oyuncunun 3’ü ile görüşmelerde sona yaklaştık. 2’si ile temas halindeyiz” dedi.

    Teknik Direktörü Ersun Yanal, basın toplantısında Konya maçının yanı sıra transferle ilgili açıklamalarda bulundu. Konuşmasına terörü lanetleyerek başlayan Yanal, "Genel olarak ortaya konan futboldan memnunum" dedi. Devre arasında yapılacak transferlere de değinen Yanal, "Transferde 3 oyuncu ile sona yaklaştık. Bir oyuncu ile bitirme noktasına geldik. Diğer oyuncuların bugün yarın çözümü olacak. Trabzonspor, yönetilmesi ile artık düzgün bir profili yavaş yavaş ortaya koydu ve bütçe planlamasını yaptı. Kritik birkaç görüşme var. En az 3 oyuncu ile görüşmelerde belli noktaya geldik. 'Pardon'u olmayacak oyuncular seçmek zorundayız ve onun için zorlanıyoruz. 3 oyuncuda sona yaklaştık. 2 oyuncu ile de görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.
    1. 15 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:04
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