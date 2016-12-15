 -7’de dondular – Fotomaç – 15 Aralık 2016
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    15 Aralık 2016, Perşembe
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    -7’de dondular

    -7’de dondular
    ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşma esnasında dereceler -7'yi gösterdi. Oldukça soğuk bir havada oynanan maçta oyuncular ısınmak için yedek kulübesinde battaniyeye sarıldı. Tribünlerde yer alan taraftarların da ısınmak için hareket ettikleri gözlemlendi.
    1. 15 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:37
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