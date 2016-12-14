 ''Müthiş bir eser'' – Fotomaç – 14 Aralık 2016
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    14 Aralık 2016, Çarşamba
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    ''Müthiş bir eser''

    ''Müthiş bir eser''

    Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, ’ndaki hazırlıkları inceledi Kılıç “Bu eser Cumhurbaşkanımızın uğurlu elleriyle açılacak” dedi.

    'un yeni evi 'na kavuşmasına artık günler kaldı. 18 Aralık'ta muhteşem bir organizasyonla açılacak teknoloji harikası stadın dün önemli bir konuğu vardı. , Akyazı Stadı'nda açılış öncesi son hazırlıkları yerinde inceledi. Bakan Kılıç "Hükümetimiz döneminde ülkemiz müthiş bir eser daha kazandı. Pazar günü Cumhurbaşkanımızın uğurlu elleriyle açacağız" ifadelerini kullandı.

    Akyazı Stadı'ndaki son hazırlıklar da tamamlandı. Tribünleri, ışıklı reklam panoları, skorbordu ve diğer tüm özellikleriyle göz kamaştıran stat 18 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla görkemli bir törenle açılacak.

    'STADIMIZA KAVUŞUYORUZ'
    Trabzonspor Kulübü de "Stadımıza kavuşuyoruz" başlığıyla konuyla alakalı bir açıklama yaptı. Resmi siteden "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bakanlarımız, Trabzonsporumuza emek vermiş eski, yeni futbolcularımız ve yöneticilerimiz ile birlikte stadımızı açacağız. Asıl fırtına şimdi kopacak" ifadelerine yer verildi.
    1. 14 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:52
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