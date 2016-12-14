''Müthiş bir eser''
Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç, Akyazı Stadı’ndaki hazırlıkları inceledi Kılıç “Bu eser Cumhurbaşkanımızın uğurlu elleriyle açılacak” dedi.
Akyazı Stadı'ndaki son hazırlıklar da tamamlandı. Tribünleri, ışıklı reklam panoları, skorbordu ve diğer tüm özellikleriyle göz kamaştıran stat 18 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla görkemli bir törenle açılacak.
'STADIMIZA KAVUŞUYORUZ'
Trabzonspor Kulübü de "Stadımıza kavuşuyoruz" başlığıyla konuyla alakalı bir açıklama yaptı. Resmi siteden "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bakanlarımız, Trabzonsporumuza emek vermiş eski, yeni futbolcularımız ve yöneticilerimiz ile birlikte stadımızı açacağız. Asıl fırtına şimdi kopacak" ifadelerine yer verildi.
- 14 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 01:52
- Vincent Aboubakar, bekleneni veremiyor
Toplam 16
Yorum
tosun paşa cenkten 1 yaş büyük kariyerinde cenk kadar golü yok ama bonservisi 10 milyon senelik 3.3 alıyo tek fazlası isminin aboubakar olmasımı cenk gomezinde yarısı kadar oynamadan neredeyse onun kadar gol atmıştı 18 tane sahip çıkalım cenke böyle Türk golcüler çok az çıkar üstelik arkasında sosa talisca yok şuan yinede iyi gidiyo özllikle sol kanatta oynadığında harbiden ronaldo gibi
- Vincent Aboubakar, bekleneni veremiyor
Toplam 16
Yorum
bjk beyler birsey soracaktim size ömer kac mac oynadi ligde 3-4 mac benim bildigim yanlisim varsa söyleyin ama abubakar kadar golü var ligde yani 2 peki cenkin kactane var söyleyim9 - ( 5 penalti ) yani sadece 4 atmisi oluyor normal sartlarda ama cenk 14 mac oynadi abubakarda 11-12 mac cenk 4 atmis abubakar 2 peki ömer 14 mac oynamis olsaydi sizce sadece 2 goldemi kalirdi yoksa sadece cenk gibi 4 golmü atardi bence en azindan 7-8 gol atardi ömer yani demek isedigim senol hoca neden ömer ve kerimi kesiyor ben anlamiyorum dogrusu hadi atinci dogru yapiyor cok yetersiz ama bu kerim ve ömer icin gecerli deyil umarim hatasindan döner artik yoksa baya ugrasacagiz sampiyon olmak icin
- Talisca ve Aras sahada
Toplam 6
Yorum
Ahmet Ç Amma abarrtılar bunuda 3 4 maç iyi oynadı sonra sahada yok sakatlandı sonrada
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