 M.Demir: Üst düzey bir maç – Fotomaç – 14 Aralık 2016
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    14 Aralık 2016, Çarşamba
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    M.Demir: Üst düzey bir maç

    M.Demir: Üst düzey bir maç
    'un forveti Muhammet Demir, kupadaki Atiker Konyaspor maçının önemine değindi. Tecrübeli golcü "Kupada büyük hedeflerimiz var. Konyaspor ile üst düzey bir mücadele vereceğiz. Gümüşhanespor karşılaşmasında aldığımız mağlubiyeti telafi etmek zorundayız. Bu yüzden belki de iki kat efor sarf edeceğiz" diye konuştu.
    1. 14 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:48
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