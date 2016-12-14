 İspanya’dan sonra rota Fransa – Fotomaç – 14 Aralık 2016
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    14 Aralık 2016, Çarşamba
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    İspanya’dan sonra rota Fransa

    İspanya’dan sonra rota Fransa
    'da başkan 'nın teknik direktör ile yaptığı İspanya çıkarmasının ardından Fransa'ya geçeceği öğrenildi. Burada da takipteki oyuncular ve kulüpleriyle birebir görüşmeler gerçekleştirilecek, transfer şekillenecek.
    1. 14 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:56
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