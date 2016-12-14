İspanya’dan sonra rota Fransa
- 14 Aralık 2016, Çarşamba
- Güncelleme: 23:56
- Vincent Aboubakar, bekleneni veremiyor
Toplam 16
Yorum
tosun paşa cenkten 1 yaş büyük kariyerinde cenk kadar golü yok ama bonservisi 10 milyon senelik 3.3 alıyo tek fazlası isminin aboubakar olmasımı cenk gomezinde yarısı kadar oynamadan neredeyse onun kadar gol atmıştı 18 tane sahip çıkalım cenke böyle Türk golcüler çok az çıkar üstelik arkasında sosa talisca yok şuan yinede iyi gidiyo özllikle sol kanatta oynadığında harbiden ronaldo gibi
- Vincent Aboubakar, bekleneni veremiyor
Toplam 16
Yorum
bjk beyler birsey soracaktim size ömer kac mac oynadi ligde 3-4 mac benim bildigim yanlisim varsa söyleyin ama abubakar kadar golü var ligde yani 2 peki cenkin kactane var söyleyim9 - ( 5 penalti ) yani sadece 4 atmisi oluyor normal sartlarda ama cenk 14 mac oynadi abubakarda 11-12 mac cenk 4 atmis abubakar 2 peki ömer 14 mac oynamis olsaydi sizce sadece 2 goldemi kalirdi yoksa sadece cenk gibi 4 golmü atardi bence en azindan 7-8 gol atardi ömer yani demek isedigim senol hoca neden ömer ve kerimi kesiyor ben anlamiyorum dogrusu hadi atinci dogru yapiyor cok yetersiz ama bu kerim ve ömer icin gecerli deyil umarim hatasindan döner artik yoksa baya ugrasacagiz sampiyon olmak icin
- Talisca ve Aras sahada
Toplam 6
Yorum
Ahmet Ç Amma abarrtılar bunuda 3 4 maç iyi oynadı sonra sahada yok sakatlandı sonrada
İspanya’dan sonra rota Fransa haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.