 İlk golünü attı – Fotomaç – 14 Aralık 2016
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HEPSİ
    14 Aralık 2016, Çarşamba
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    İlk golünü attı

    İlk golünü attı
    Sezon başından 'dan ayrılıp 'un yolunu tutan ligdeki ilk golünü kaydetti. Paraguaylı forvet 8. maçında Giannina'ya karşı meşin yuvarlağı boş kaleye yolladı. Eski Trabzonsporlu yıldızın UEFA Avrupa Ligi'nde de 1 golü bulunuyor. Oscar Cardozo toplamda 14 maçın 7'sine 11'de başladı.
    1. 14 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:49
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