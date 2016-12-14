 İdeye için sefer başladı – Fotomaç – 14 Aralık 2016
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    14 Aralık 2016, Çarşamba
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    İdeye için sefer başladı

    İdeye için sefer başladı

    Bordo-mavililer golcü transferi için Avrupa'yı karış karış araştırıyor.

    Adaylardan biri de 'nde ile eşleşen 'un forveti . Nijeryalı oyuncunun 2018'e kadar sözleşmesi var ve bonservisi 6 milyon euro civarında. Yunan ekibinde 54 maçta 24 gol atıp, 10 da asist yapan 28 yaşındaki futbolcu, rakip yarı alanın neredeyse tamamında çok etkili. Golleri kadar, hücum yollarında arkadaşlarını da besleyebilen İdeye'yi Ersun Yanal da çok beğeniyor.
    1. 14 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:58
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