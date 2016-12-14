 ‘Gum Trabzon ile el sıkıştı’ – Fotomaç – 14 Aralık 2016
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    14 Aralık 2016, Çarşamba
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    Trabzon ile el sıkıştı’

    ‘Gum Trabzon ile el sıkıştı’
    Brezilya basınından art arda Trabzonspor'un stoper arayışlarıyla ilgili iddialar geldi. Futebolinterior sitesi Fırtına'nın Fluminense'li Gum ile ilgilendiğiniz yazdı. Haberde " 7 yıl sonra 'den ayrılabilir. Türk kulübüyle görüşmeler ilerledi" ifadelerine yer verildi.
    1. 14 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:57
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