 Gabi listede – Fotomaç – 14 Aralık 2016
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    14 Aralık 2016, Çarşamba
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    Gabi listede

    Gabi listede
    'un Brezilya'dan istediği diğer ismin Atletico Mineiro'da forma giyen Gabriel olduğu yazıldı. Brezilya basınındaki haberlere göre Karadeniz Fırtınası 21 yaşındaki stoperi de gündemine aldı. Ancak scoutların önerdiği isme sıcak bakılmadığı öğrenildi.
    1. 14 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:58
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