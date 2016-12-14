 Forvete yeni aday – Fotomaç – 14 Aralık 2016
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    14 Aralık 2016, Çarşamba
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    Forvete yeni aday

    Forvete yeni aday

    Sezonun ilk yarısında hücumda sıkıntı çeken Karadeniz Fırtınası devre arasında forvete mutlaka takviye yapacak. 28’lik Nemanja için Legia ile temas kurulacak.

    bu sezon rakip kalede pozisyon bulmakta sıkıntı çekmezken, Adana karşılaşmasına kadar fileleri havalandırmakta güçlük çekiyordu. 4 gol attığı Adana maçı hariç 13 haftada 8 gol atabilen Karadeniz Fırtınası'nda teknik direktör Ersun Yanal bu bölgeye mutlak takviye istiyor. Bordo-mavili ekip devre arası transferi öncesi detaylı bir çalışma yaparken gündeme giren son isim Nemanja Nikolic oldu. Kariyerine Legia Varşova'da sürdüren Macar forvet için Polonya kulübüne devre arasında resmi teklif sunulacak.

    TRABZON'A KARŞI OYNADI
    Aslında Nikolic, Trabzonspor'u uzak bir isim değil. 28 yaşında, 1.80 boyundaki tecrübeli forvet Videoton'da forma giyerken bordo-mavililere karşı 2 maçta forma giydi. Nikolic, Legia'ya transfer olmadan önce Macar futboluna damga vurmuş bir isim. Yıldız forvet 2009-10 (18 gol), 2013-14 (18 gol) ve 2014-15'te (21 gol) ligin gol krallığına ulaştı. 'ya transfer olduktan sonra da durmadı. 2015-16 sezonunda 28 kez ağları sarsarak tacı taktı. Ayrıca aynı yıl Polonya Kupası'nda da 6 kez fileleri havalandırdı. 2018 yılına kadar kontratı olan Nikolic'in bonservisi 2 milyon euro.

    ARTILARI
    Müthiş bir bitirici
    Soğukkanlı
    Pozisyon bilgisi yüksek
    Kısa mesafede hızlanabiliyor

    EKSİLERİ
    İkili mücadele sevmiyor
    Pası değil hep golü düşünüyor
    Konsantrasyon sorunu var
    Sıçrama yeteneği az
    1. 14 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:41
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