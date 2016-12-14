 Formada arma başlarda kep – Fotomaç – 14 Aralık 2016
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HEPSİ
    14 Aralık 2016, Çarşamba
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    Formada arma başlarda kep

    Formada arma başlarda kep
    Bordo-mavili kulüp, ile oynayacağı karşılaşmada şehit olan polislerimizi anacak. bu mücadele için özel bir forma hazırlatmış ve göğüs kısmına Emniyet Genel Müdürlüğü'nün armasını koymuştu. Ayrıca futbolcular seremoniye başlarında polis kepleriyle çıkacak. Bu arada dün son çalışmasını kendi tesislerinde gerçekleştiren Trabzonspor ardından maç için Konya'ya gitti.
    1. 14 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:06
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