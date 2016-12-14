 Ada basınından Çek kule iddiası – Fotomaç – 14 Aralık 2016
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    14 Aralık 2016, Çarşamba
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    Ada basınından Çek kule iddiası

    Ada basınından Çek kule iddiası
    Karadeniz Fırtınası'nın 'da forma giyen ile ilgilendiği belirtildi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre bordo-mavililer devre arasında 1.93'lük forveti bedelsiz olarak kadrosuna katabilecek. Daha önce de 2 kez istenmişti.
    1. 14 Aralık 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:00
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