 Yerli hamlesi hızlanıyor – Fotomaç – 13 Aralık 2016
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    13 Aralık 2016, Salı
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    Yerli hamlesi hızlanıyor

    Yerli hamlesi hızlanıyor

    , , , İrfan Can ve listede.

    Bordo-mavililer yerli transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Yönetim, teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda Konyaspor'dan Ömer Ali Şahiner (sağ kanat-24), G.Birliği'nden İrfan Can (orta saha-21), Osmanlıspor'dan Musa Çağıran (orta saha-24) ve Beşiktaş'tan Kerim Frei (sol kanat-21) ile Ömer Şişmanoğlu (forvet-27) için girişimlerini hızlandıracak. Bu oyuncularla temaslarını sürdüren Trabzonspor'da listenin başında Ömer Ali Şahiner'in yer aldığı ve bu transferde önemli aşama kaydedildiği, sona yaklaşıldığı belirtildi.

    'ERSUN YANAL İLE HEDEFE VARACAĞIZ'
    Süper Lig'de bu sezon gol yollarında sorun yaşayan ve 14 maçta 12 gol atabilen 'da, bu gollerin 4'ünü Yusuf Erdoğan kaydetmişti. 24 yaşındaki orta saha, "Şu ana kadar beklentilerin altında kaldık bunu iyi biliyoruz. Ancak bu takım önderliğinde hedeflerine ulaşacaktır. Bundan eminim" dedi.

    ÖMER ALİ ŞAHİNER
    Konyaspor ile 158 maça çıkıp 14 gol atan ve 19 asist yapan 24 yaşındaki Ömer'in sözleşmesi 2019'da bitiyor.

    ÖMER ŞİŞMANOĞLU
    Ligde 164 dakika süre alabilen golcü oyuncu, rakip kalelere 5 şut attı ve 2 gol buldu.
    1. 13 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:14
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