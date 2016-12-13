 Uğur dönüyor – Fotomaç – 13 Aralık 2016
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    13 Aralık 2016, Salı
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    Uğur dönüyor

    Uğur dönüyor
    Fırtına, 'nda yarın oynayacağı Atiker Konya maçının hazırlıklarını sürdürdü. Ersun Yanal yönetiminde yapılan antrenmanda sakatlığı bulunan Uğur Demirok, takımdan ayrı olarak koşu yaparken; diğer futbolcular taktik ağırlıklı bir antrenman yaptı.
    1. 13 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:42
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