Trabzonspor'da Konyaspor hazırlıkları tamamlandı
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 2. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavili takım, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, yardımcı antrenör Volkan Kazak yönetiminde yaklaşık 1,5 saatlik antrenman gerçekleştirdi.
Atiker Konyaspor-Trabzonspor karşılaşması, yarın saat 18.30'da Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak. Maçı, Ümit Öztürk yönetecek.
Karadeniz ekibinin, karşılaşma öncesi seremoniye polis kepleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü amblemli formalarla çıkacağı bildirildi.
- 13 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 13:49
- ''Beşiktaş'ın seni istemesi şans''
Toplam 4
Yorum
BJK ETO O bariz eto o onun ahı tuttu abubakara verılen paranın altında oynamam dedı yaslı dıe wermedıler koskoca etoyla malmalbakar ı kıyasladılar etoyu almamakla cok buyuk hata ettıler bu konuda baskan fıko nun hatası cok buyuk. eto olsaydı lig ilk yarı bitmişdi bence :(
- Derin darbe
Toplam 63
Yorum
yorumsuz bjk kiev maçında hakem haklı beyler dağılın
- Derin darbe
Toplam 63
Yorum
FB Geçen sene ve bu sene DEMİRÖREN liği devam ediyor Cüneyt ve diğerleri sözleşmeli memurlar amirler ne derse o olur o yüzden 3 maymunu oynuyorlar ama BJK ya üçüncü yıldızı takmak. Dün Cüneyt 3 net penaltıyı gördü veremedi . Sow golü tartışmalı ama sonuç FB mağlup.
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