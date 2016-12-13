 Trabzonspor Konya'ya gitti – Fotomaç – 13 Aralık 2016
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    13 Aralık 2016, Salı
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    Trabzonspor Konya'ya gitti

    Trabzonspor Konya'ya gitti

    Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 2. haftasında yarın deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, Konya'ya gitti.

    Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, yarın saat 18.30'da oynanacak maç için Trabzon Havalimanı'ndan uçakla Konya'ya hareket etti.

    Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak maçı, hakem Ümit Öztürk yönetecek. Asım Yusuf Öz ve Osman Gökhan Bilir'in yardımcı hakem olarak görev alacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Caner Ak olacak.

    1. 13 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 16:04
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