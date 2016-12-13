Trabzonspor Konya'ya gitti
Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 2. haftasında yarın deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, Konya'ya gitti.
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak maçı, hakem Ümit Öztürk yönetecek. Asım Yusuf Öz ve Osman Gökhan Bilir'in yardımcı hakem olarak görev alacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Caner Ak olacak.
- 13 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 16:04
- ''Beşiktaş'ın seni istemesi şans''
Toplam 6
Yorum
BJK ETO O eto yu tanımayan yok bir yıl takip etme sansımızda oldu antalyada yasına ragmen yaptıkları ortada eto bonservisiyle gelcekdi bizde 1 yıl oynayıp 3 yıldızı taksa yeterdi. omurluk eto istemedik ama onuda katara cok ıyı fıyata satardık eto o bir markadır malmalbakar denen oyuncuyu katarda bile oynatmazlar ve takrar yazıorum sen besıktaslı deılsın daha abubakarın bızde kıralık oldugunu ve borservıs bedelınden haberın yok
- Derin darbe
Toplam 80
Yorum
Realist Ş.Liginde hiç gruplardan çıkamamış vasat D.Kiev'den 6 yemiş takımın taraftarı Ş.liginde gruplarda en fazla puan toplayan takıma laf ediyor.
- Çok sinirliyim
Toplam 58
Yorum
fb aynı cüneyt çakır efendi yine sowun gs,ye attığı rövaşata golünü verdi biz bu hakeme tutarsız diye bundan diyoruz.beşiktaşlı arkadaşlar özellikle size söylüyorum şimdilik sevinin.çünki sezon sonu sizi baya üzmüş olacağız zira.vede arenanızdada sizi üzeceğiz.hiç merak etmeyin.
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