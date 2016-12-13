Savunmada dev sıkıntı
Kayserispor maçında sakatlanan Uğur ve Bero'nun ardından Zeki ve Durica'nın Adanaspor karşılaşmasında gördükleri kartlarla cezalı duruma düşmesi teknik heyeti zor durumda bıraktı. Cumartesi günü oynanacak Medipol Başakşehir maçında bu iyi oyuncunun yerine Mustafa Akbaş ve Akakpo forma giyecek.
- 13 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 23:48
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tugay sesleri
Toplam 1
Yorum
Hasan Kayseispor kurtulsun artık yeter
- "Bölemezsiniz, ayıramazsınız"
Toplam 4
Yorum
galata Drogba ,Eto, Slaven bilic, bunlar iste insan....Nerde cok övdüsnüs Mesut özil,Ilkay ,Emre can Mario Gomez umurlarinda bile degil!!!TÜRKIYEE
- Rakiplerimiz belli oldu!
Toplam 35
Yorum
Pehlivan Cerez guruplara dustuler(FB-BJK) agladilar simdide adi sani duyulmadik takimlara dustu ballilar hala agliyolar guclu diye ...
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