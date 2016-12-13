 Savunmada dev sıkıntı – Fotomaç – 13 Aralık 2016
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    13 Aralık 2016, Salı
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    Savunmada dev sıkıntı

    Savunmada dev sıkıntı
    maçında sakatlanan Uğur ve Bero'nun ardından Zeki ve Durica'nın Adanaspor karşılaşmasında gördükleri kartlarla cezalı duruma düşmesi teknik heyeti zor durumda bıraktı. Cumartesi günü oynanacak maçında bu iyi oyuncunun yerine Mustafa Akbaş ve Akakpo forma giyecek.
    1. 13 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:48
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