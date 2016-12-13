Medjani haklı!
Parasını alamadığı gerekçesiyle ayrılan Medjani, Trabzonspor'u 285 bin euro alacak ve 2 milyon 235 bin euro tazminat talebiyle FIFA'ya şikayet etmişti. Bordo-mavililer de 1 milyon 665 bin euro tazminat talebiyle karşı dava açmıştı. FIFA, futbolcunun 285 bin euro'luk alacak talebini kabul edip kendisine 500 bin euro verilmesine hükmetti.
- 13 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 01:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tugay sesleri
Toplam 1
Yorum
Hasan Kayseispor kurtulsun artık yeter
- "Bölemezsiniz, ayıramazsınız"
Toplam 4
Yorum
galata Drogba ,Eto, Slaven bilic, bunlar iste insan....Nerde cok övdüsnüs Mesut özil,Ilkay ,Emre can Mario Gomez umurlarinda bile degil!!!TÜRKIYEE
- Rakiplerimiz belli oldu!
Toplam 35
Yorum
Pehlivan Cerez guruplara dustuler(FB-BJK) agladilar simdide adi sani duyulmadik takimlara dustu ballilar hala agliyolar guclu diye ...
Medjani haklı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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