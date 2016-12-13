 Medjani haklı! – Fotomaç – 13 Aralık 2016
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    13 Aralık 2016, Salı
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    haklı!

    Medjani haklı!
    Parasını alamadığı gerekçesiyle ayrılan , 'u 285 bin euro alacak ve 2 milyon 235 bin euro tazminat talebiyle 'ya şikayet etmişti. Bordo-mavililer de 1 milyon 665 bin euro tazminat talebiyle karşı dava açmıştı. FIFA, futbolcunun 285 bin euro'luk alacak talebini kabul edip kendisine 500 bin euro verilmesine hükmetti.
    1. 13 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:55
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