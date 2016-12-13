 Konya’yı geçti – Fotomaç – 13 Aralık 2016
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    13 Aralık 2016, Salı
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    Konya’yı geçti

    Konya’yı geçti
    Fırtına, ligde aldığı iki galibiyetin ardından Passolig uygulamasında da saha sonuçları ile endeksli olarak alt sıralardan kurtulmaya başladı. Passolig uygulamasının başladığı günden beri Konya'nın ardından 5. olan Trabzonspor, son iki galibiyetle 'u 206 kişiyle geçerek Passolig sayısını 112 bin 492'ye çıkarttı ve 4. sıraya yerleşti.
    1. 13 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:41
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