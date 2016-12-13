Konya’yı geçti
Fırtına, ligde aldığı iki galibiyetin ardından Passolig uygulamasında da saha sonuçları ile endeksli olarak alt sıralardan kurtulmaya başladı. Passolig uygulamasının başladığı günden beri Konya'nın ardından 5. olan Trabzonspor, son iki galibiyetle Konyaspor'u 206 kişiyle geçerek Passolig sayısını 112 bin 492'ye çıkarttı ve 4. sıraya yerleşti.
- 13 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 23:41
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tugay sesleri
Toplam 1
Yorum
Hasan Kayseispor kurtulsun artık yeter
- "Bölemezsiniz, ayıramazsınız"
Toplam 4
Yorum
galata Drogba ,Eto, Slaven bilic, bunlar iste insan....Nerde cok övdüsnüs Mesut özil,Ilkay ,Emre can Mario Gomez umurlarinda bile degil!!!TÜRKIYEE
- Rakiplerimiz belli oldu!
Toplam 35
Yorum
Pehlivan Cerez guruplara dustuler(FB-BJK) agladilar simdide adi sani duyulmadik takimlara dustu ballilar hala agliyolar guclu diye ...
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