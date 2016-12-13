Konya’da kalacaklar
Bordo-mavili kafile, Türkiye Kupası'nda yarın Atiker Konya ile oynayacağı maçın ardından Trabzon'a dönmeyecek.
Cumartesi günü Başakşehir ile saat 16.00'da oynayacağı karşılaşmaya Konyaspor'un tesislerinde hazırlanacak takım, cuma günü İstanbul'a geçecek.
MAÇ SAATİ DEĞİŞTİRİLDİ
Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasındaki Medipol Başakşehir-Trabzonspor maçının başlama saatinde değişik yapıldı. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 17 Aralık Cumartesi günü daha önce 14.00 olarak açıklanan maç başlama saati 16.00'ya alındı.
MAÇ SAATİ DEĞİŞTİRİLDİ
Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasındaki Medipol Başakşehir-Trabzonspor maçının başlama saatinde değişik yapıldı. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 17 Aralık Cumartesi günü daha önce 14.00 olarak açıklanan maç başlama saati 16.00'ya alındı.
- 13 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 23:50
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tugay sesleri
Toplam 1
Yorum
Hasan Kayseispor kurtulsun artık yeter
- "Bölemezsiniz, ayıramazsınız"
Toplam 4
Yorum
galata Drogba ,Eto, Slaven bilic, bunlar iste insan....Nerde cok övdüsnüs Mesut özil,Ilkay ,Emre can Mario Gomez umurlarinda bile degil!!!TÜRKIYEE
- Rakiplerimiz belli oldu!
Toplam 35
Yorum
Pehlivan Cerez guruplara dustuler(FB-BJK) agladilar simdide adi sani duyulmadik takimlara dustu ballilar hala agliyolar guclu diye ...
Konya’da kalacaklar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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