 Konya’da kalacaklar – Fotomaç – 13 Aralık 2016
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    13 Aralık 2016, Salı
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    Konya’da kalacaklar

    Konya’da kalacaklar

    Bordo-mavili kafile, 'nda yarın Atiker Konya ile oynayacağı maçın ardından Trabzon'a dönmeyecek.

    Cumartesi günü Başakşehir ile saat 16.00'da oynayacağı karşılaşmaya Konyaspor'un tesislerinde hazırlanacak takım, cuma günü İstanbul'a geçecek.

    MAÇ SAATİ DEĞİŞTİRİLDİ
    'in 15'inci haftasındaki - maçının başlama saatinde değişik yapıldı. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 17 Aralık Cumartesi günü daha önce 14.00 olarak açıklanan maç başlama saati 16.00'ya alındı.
    1. 13 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:50
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