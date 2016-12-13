Jokic seferi
Başkan Muharrem Usta ve teknik direktör Ersun Yanal, futbolcu izlemek için dün İspanya’ya gitti. İlk hedef Villarreal’in 30 yaşındaki savunma oyuncusu.
Ara transfer dönemini oldukça hareketli geçirmeye hazırlanan Trabzonspor'da Başkan Muharrem Usta ve teknik direktör Ersun Yanal belirlenen yol haritası üzerinde çalışmalara başladı. İzlemeden, sadece menajerlerin önerisi ile oyuncu transfer etmeme noktasında alınan karardan sonra Başkan Usta, bazı yöneticiler ve Ersun Yanal yurt dışına çıkartma yaptı. Ekibin ilk durağının İspanya olduğu ve burada gündemdeki bazı oyuncuların takip edileceği öğrenildi. Bu isimlerden birinin Villarreal forması giyen Sloven sol bek Bojan Jokic olduğu ortaya çıktı. 30 yaşında olan savunmacının sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması Trabzonspor yönetiminin işini kolaylaştırıyor.
MİLLİ TAKIMDA OYNUYOR
30 yaşında ve 1.76 boyunda olan Jokic, yıllar önce de bordo-mavililerin gündemine gelmiş ama alınamamıştı. Kariyeri boyunca 246 maça çıkan tecrübeli savunmacının hiç kırmızı kart görmemesi dikkat çekiyor. Şu ana kadar 1 gol atıp, 8 asist yapan Jokic, Slovenya Milli Takımı'nda da 81 maçı çıktı ve rakip fileleri 1 kez sarstı. Bordo-mavili yönetimin sürpriz bir şekilde Atletico Madrid'in kadrosunda bulunan ancak fazla forma şansı bulamayan oyuncuları da kiralamak için İspanyol kulübünün kapısını çalabileceği belirtildi.
ÖZEL HABER / YUNUS EMRE SEL
MİLLİ TAKIMDA OYNUYOR
30 yaşında ve 1.76 boyunda olan Jokic, yıllar önce de bordo-mavililerin gündemine gelmiş ama alınamamıştı. Kariyeri boyunca 246 maça çıkan tecrübeli savunmacının hiç kırmızı kart görmemesi dikkat çekiyor. Şu ana kadar 1 gol atıp, 8 asist yapan Jokic, Slovenya Milli Takımı'nda da 81 maçı çıktı ve rakip fileleri 1 kez sarstı. Bordo-mavili yönetimin sürpriz bir şekilde Atletico Madrid'in kadrosunda bulunan ancak fazla forma şansı bulamayan oyuncuları da kiralamak için İspanyol kulübünün kapısını çalabileceği belirtildi.
ÖZEL HABER / YUNUS EMRE SEL
- 13 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 02:12
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tugay sesleri
Toplam 1
Yorum
Hasan Kayseispor kurtulsun artık yeter
- "Bölemezsiniz, ayıramazsınız"
Toplam 4
Yorum
galata Drogba ,Eto, Slaven bilic, bunlar iste insan....Nerde cok övdüsnüs Mesut özil,Ilkay ,Emre can Mario Gomez umurlarinda bile degil!!!TÜRKIYEE
- Rakiplerimiz belli oldu!
Toplam 35
Yorum
Pehlivan Cerez guruplara dustuler(FB-BJK) agladilar simdide adi sani duyulmadik takimlara dustu ballilar hala agliyolar guclu diye ...
Jokic seferi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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