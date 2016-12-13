 Jokic seferi – Fotomaç – 13 Aralık 2016
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    13 Aralık 2016, Salı
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    Jokic seferi

    Jokic seferi

    Başkan ve teknik direktör , futbolcu izlemek için dün İspanya’ya gitti. İlk hedef ’in 30 yaşındaki savunma oyuncusu.

    Ara transfer dönemini oldukça hareketli geçirmeye hazırlanan Trabzonspor'da Başkan ve teknik direktör belirlenen yol haritası üzerinde çalışmalara başladı. İzlemeden, sadece menajerlerin önerisi ile oyuncu transfer etmeme noktasında alınan karardan sonra Başkan Usta, bazı yöneticiler ve Ersun Yanal yurt dışına çıkartma yaptı. Ekibin ilk durağının İspanya olduğu ve burada gündemdeki bazı oyuncuların takip edileceği öğrenildi. Bu isimlerden birinin forması giyen Sloven sol bek olduğu ortaya çıktı. 30 yaşında olan savunmacının sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması Trabzonspor yönetiminin işini kolaylaştırıyor.

    MİLLİ TAKIMDA OYNUYOR
    30 yaşında ve 1.76 boyunda olan Jokic, yıllar önce de bordo-mavililerin gündemine gelmiş ama alınamamıştı. Kariyeri boyunca 246 maça çıkan tecrübeli savunmacının hiç kırmızı kart görmemesi dikkat çekiyor. Şu ana kadar 1 gol atıp, 8 asist yapan Jokic, Slovenya Milli Takımı'nda da 81 maçı çıktı ve rakip fileleri 1 kez sarstı. Bordo-mavili yönetimin sürpriz bir şekilde Atletico Madrid'in kadrosunda bulunan ancak fazla forma şansı bulamayan oyuncuları da kiralamak için İspanyol kulübünün kapısını çalabileceği belirtildi.



    ÖZEL HABER / YUNUS EMRE SEL
    1. 13 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 02:12
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