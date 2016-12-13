 Herkes için adalet – Fotomaç – 13 Aralık 2016
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    13 Aralık 2016, Salı
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    Herkes için adalet

    Herkes için adalet

    : maçında rakibimizin iki penaltısı verilmedi. Haksızlık kime yapılmışsa adalet için yanındayız.

    yöneticisi Gökhan Saral, ve Adanaspor maçlarındaki hakem hatalarıyla ilgili olarak, "Kayserispor ve Adanaspor biz sizlerle varız. Haksızlık kime yapılmışsa adalet için yanındayız. Kayseri maçında rakibimizin iki penaltısı verilmedi" dedi. Saral, şu ifadeleri kullandı: "Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır, Trabzonspor; hakem hatasını ve aldatmacı oyuncuyu kabul edemez.

    ASLA GÖRMEZDEN GELMEYİZ
    Hak, adalet ve şike mücadelesi veriyoruz. Anadolu beyiyiz, bize yapıldı mı isyan! Rakibimize yapıldı mı görmezden gelmez asaletli Trabzonspor! Tarihi yokluklarla, başarı ve 7 şampiyonlukla dolu olan ezilenlerin sesi Trabzonspor'umuzun formasını varlık içerisinde taşıyanlar bunun sorumluluğunu bilmelidir."
    1. 13 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:46
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