Herkes için adalet
Gökhan Saral: Kayserispor maçında rakibimizin iki penaltısı verilmedi. Haksızlık kime yapılmışsa adalet için yanındayız.
Trabzonspor yöneticisi Gökhan Saral, Kayserispor ve Adanaspor maçlarındaki hakem hatalarıyla ilgili olarak, "Kayserispor ve Adanaspor biz sizlerle varız. Haksızlık kime yapılmışsa adalet için yanındayız. Kayseri maçında rakibimizin iki penaltısı verilmedi" dedi. Saral, şu ifadeleri kullandı: "Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır, Trabzonspor; hakem hatasını ve aldatmacı oyuncuyu kabul edemez.
ASLA GÖRMEZDEN GELMEYİZ
Hak, adalet ve şike mücadelesi veriyoruz. Anadolu beyiyiz, bize yapıldı mı isyan! Rakibimize yapıldı mı görmezden gelmez asaletli Trabzonspor! Tarihi yokluklarla, başarı ve 7 şampiyonlukla dolu olan ezilenlerin sesi Trabzonspor'umuzun formasını varlık içerisinde taşıyanlar bunun sorumluluğunu bilmelidir."
ASLA GÖRMEZDEN GELMEYİZ
Hak, adalet ve şike mücadelesi veriyoruz. Anadolu beyiyiz, bize yapıldı mı isyan! Rakibimize yapıldı mı görmezden gelmez asaletli Trabzonspor! Tarihi yokluklarla, başarı ve 7 şampiyonlukla dolu olan ezilenlerin sesi Trabzonspor'umuzun formasını varlık içerisinde taşıyanlar bunun sorumluluğunu bilmelidir."
- 13 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 23:46
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tugay sesleri
Toplam 1
Yorum
Hasan Kayseispor kurtulsun artık yeter
- "Bölemezsiniz, ayıramazsınız"
Toplam 4
Yorum
galata Drogba ,Eto, Slaven bilic, bunlar iste insan....Nerde cok övdüsnüs Mesut özil,Ilkay ,Emre can Mario Gomez umurlarinda bile degil!!!TÜRKIYEE
- Rakiplerimiz belli oldu!
Toplam 35
Yorum
Pehlivan Cerez guruplara dustuler(FB-BJK) agladilar simdide adi sani duyulmadik takimlara dustu ballilar hala agliyolar guclu diye ...
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