 Fırtına'da Konyaspor mesaisi bitti – Fotomaç – 13 Aralık 2016
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    13 Aralık 2016, Salı
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    Fırtına'da Konyaspor mesaisi bitti

    Fırtına'da Konyaspor mesaisi bitti

    Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 2. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

    Bordo-mavili takım, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, yardımcı antrenör Volkan Kazak yönetiminde yaklaşık 1,5 saatlik antrenman gerçekleştirdi.

    Atiker Konyaspor-Trabzonspor karşılaşması, yarın saat 18.30'da Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak. Maçı, Ümit Öztürk yönetecek.

    Karadeniz ekibinin, karşılaşma öncesi seremoniye polis kepleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü amblemli formalarla çıkacağı bildirildi.

    1. 13 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 15:13
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