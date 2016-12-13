Fırtına'da Konyaspor mesaisi bitti
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 2. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavili takım, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, yardımcı antrenör Volkan Kazak yönetiminde yaklaşık 1,5 saatlik antrenman gerçekleştirdi.
Atiker Konyaspor-Trabzonspor karşılaşması, yarın saat 18.30'da Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak. Maçı, Ümit Öztürk yönetecek.
Karadeniz ekibinin, karşılaşma öncesi seremoniye polis kepleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü amblemli formalarla çıkacağı bildirildi.
- 13 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 15:13
- G.Ssaray, 24 Erzincanspor'a konuk olacak
Toplam 1
Yorum
Mehmet Faruk İpekçi Hamit Altıntop ve genç oyunculara forma şansı verme zamanı geldi sanırım
- Çok sinirliyim
Toplam 55
Yorum
Quaresma Vah vah karabela çok üzüldüm şampiyon belli dördüncü olmaya bakında uefa kupasına katılabilesiniz :)
- Derin darbe
Toplam 76
Yorum
TARAFTAR GEÇEN HAFTA HÜSEYİN GÖCEK BU HAFTA CÜNEYT ÇAKIR HAYIRDIR KARDEŞİM ?
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