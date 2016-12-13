Davetiyeler yola çıktı
Hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı yapılacak Akyazı Stadyumu'ndaki çalışmalar devam ediyor. Statta başta Vali Yücel Yavuz olmak üzere Trabzonspor yetkilileri ve mevcut işçiler yoğun şekilde çalışma yaparken, açılışta bir aksaklık yaşanmaması için pazar gününe kadar yoğun mesai harcanacağı belirtildi. Bu arada Trabzonspor camiasının önemli isimlerine Başkan Muharrem Usta imzalı davetiyeler gönderilmeye başlandı.
- 13 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 23:44
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tugay sesleri
Toplam 1
Yorum
Hasan Kayseispor kurtulsun artık yeter
- "Bölemezsiniz, ayıramazsınız"
Toplam 4
Yorum
galata Drogba ,Eto, Slaven bilic, bunlar iste insan....Nerde cok övdüsnüs Mesut özil,Ilkay ,Emre can Mario Gomez umurlarinda bile degil!!!TÜRKIYEE
- Rakiplerimiz belli oldu!
Toplam 35
Yorum
Pehlivan Cerez guruplara dustuler(FB-BJK) agladilar simdide adi sani duyulmadik takimlara dustu ballilar hala agliyolar guclu diye ...
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