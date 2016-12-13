 Davetiyeler yola çıktı – Fotomaç – 13 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Aralık 2016, Salı
    OYUN ENGLISH

    Davetiyeler yola çıktı

    Davetiyeler yola çıktı
    Hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı yapılacak Akyazı Stadyumu'ndaki çalışmalar devam ediyor. Statta başta Vali Yücel Yavuz olmak üzere Trabzonspor yetkilileri ve mevcut işçiler yoğun şekilde çalışma yaparken, açılışta bir aksaklık yaşanmaması için pazar gününe kadar yoğun mesai harcanacağı belirtildi. Bu arada camiasının önemli isimlerine Başkan Muharrem Usta imzalı davetiyeler gönderilmeye başlandı.
    1. 13 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:44
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Davetiyeler yola çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.