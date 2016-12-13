 Çocuklarla top oynadı – Fotomaç – 13 Aralık 2016
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    13 Aralık 2016, Salı
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    Çocuklarla top oynadı

    Çocuklarla top oynadı
    3.5 milyon euro bonservis bedeliyle 'dan alınan 'den anlamlı hareket. Trabzon sokaklarında plastik toplarla futbol oynayan çocukların yanına giden Nijeryalı yıldız, burada onlarla beraber top oynadı. Çocuklara estetik hareketler gösteren Onazi, bu anları kaydettiği video ile paylaştı.
    1. 13 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 23:47
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