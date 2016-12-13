Castillo daha yeni başladı

Geldiği zaman 'Yeni Yattara' diye lanse edilen ama performansıyla hayal kırıklığı yaşatan Kolombiyalı Castillo, Adanaspor maçında oyuna sonradan girmesine karşın, önceki durumuna göre çok etkili bir görüntü verdi. Adam eksiltmesi, top takipçiliğiyle sakatlık sonrası olumlu dönüşüyle dikkat çeken 24 yaşındaki yıldızın bu görüntüsü ilk yarının son 3 haftasındaki zorlu maçlar öncesinde teknik kadroyu umutlandırdı. Castillo'nun performansını daha da artırması bekleniyor.