Castillo daha yeni başladı
Geldiği zaman 'Yeni Yattara' diye lanse edilen ama performansıyla hayal kırıklığı yaşatan Kolombiyalı Castillo, Adanaspor maçında oyuna sonradan girmesine karşın, önceki durumuna göre çok etkili bir görüntü verdi. Adam eksiltmesi, top takipçiliğiyle sakatlık sonrası olumlu dönüşüyle dikkat çeken 24 yaşındaki yıldızın bu görüntüsü ilk yarının son 3 haftasındaki zorlu maçlar öncesinde teknik kadroyu umutlandırdı. Castillo'nun performansını daha da artırması bekleniyor.
- 13 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 23:45
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tugay sesleri
Toplam 1
Yorum
Hasan Kayseispor kurtulsun artık yeter
- "Bölemezsiniz, ayıramazsınız"
Toplam 4
Yorum
galata Drogba ,Eto, Slaven bilic, bunlar iste insan....Nerde cok övdüsnüs Mesut özil,Ilkay ,Emre can Mario Gomez umurlarinda bile degil!!!TÜRKIYEE
- Rakiplerimiz belli oldu!
Toplam 35
Yorum
Pehlivan Cerez guruplara dustuler(FB-BJK) agladilar simdide adi sani duyulmadik takimlara dustu ballilar hala agliyolar guclu diye ...
Castillo daha yeni başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.