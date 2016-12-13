 43 gol atıp 4 tane yediler – Fotomaç – 13 Aralık 2016
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    13 Aralık 2016, Salı
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    43 gol atıp 4 tane yediler

    43 gol atıp 4 tane yediler
    altyapı takımları 6 ayrı kategoride oynanan maçların tamamından galip ayrılırken, 43 gol atıp, 4 gol yedi. U21 Süper Ligi'nde Adanaspor'u 8-0 yenen Fırtına, Gelişim Ligi'nin 15. haftasında Orduspor'u U19 kategorisinde 3-2, U17'de 7-0, U16'da 3-1, U15'te 6-1 ve U14'te ise 16-0'la geçti.
    1. 13 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:55
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