43 gol atıp 4 tane yediler
Trabzonspor altyapı takımları 6 ayrı kategoride oynanan maçların tamamından galip ayrılırken, 43 gol atıp, 4 gol yedi. U21 Süper Ligi'nde Adanaspor'u 8-0 yenen Fırtına, Gelişim Ligi'nin 15. haftasında Orduspor'u U19 kategorisinde 3-2, U17'de 7-0, U16'da 3-1, U15'te 6-1 ve U14'te ise 16-0'la geçti.
- 13 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 01:55
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Tugay sesleri
Toplam 1
Yorum
Hasan Kayseispor kurtulsun artık yeter
- "Bölemezsiniz, ayıramazsınız"
Toplam 4
Yorum
galata Drogba ,Eto, Slaven bilic, bunlar iste insan....Nerde cok övdüsnüs Mesut özil,Ilkay ,Emre can Mario Gomez umurlarinda bile degil!!!TÜRKIYEE
- Rakiplerimiz belli oldu!
Toplam 35
Yorum
Pehlivan Cerez guruplara dustuler(FB-BJK) agladilar simdide adi sani duyulmadik takimlara dustu ballilar hala agliyolar guclu diye ...
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