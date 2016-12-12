Yeniden ayağa kalkacağız
Bu uzun ve çetin yolculukta ısrar ve inatla, ‘Her şey Trabzonspor için’ demeye devam ediyoruz. Evet, takımımız şu ana kadar hiçbirimizi mutlu etmiyor. Kulübümüzü yeniden o eski günlerine döndürmek amacıyla gayret gösteriyoruz. Takımımızın kötü gidişatını düzeltmek için de daha çok çalışacağız.
AKYAZI'DA SPONSOR MÜJDESİ
Yalnızca Trabzonspor için değil, Türk futbolu için de emsal teşkil eden sponsorluk anlaşmalarına imza attıklarını kaydeden Muharrem Usta, "QNB göğüs sponsorluğu, Turkcell ile 61cell projesi yapılan anlaşmalardan bazılarıydı. Ayrıca Akyazı'da çok yakın bir tarihte açılışını yapacağımız yeni stadyumumuzun isim hakkıyla ilgili de taraftarlarımızı memnun edecek bir anlaşmanın eşiğinde bulunuyoruz. Bunların yanı sıra loca ve kombine satışlarına ağırlık verdik. Ve Kartal Tesislerimiz. İstanbul'da çok önemli bir lokasyon üzerinde yer alan bu tesislerimizle de kulübümüze önemli bir gelir sağlamayı hedefliyoruz. Bu konuda camiamızdan destek bekliyoruz. Yönetim olarak, yeni gelir kaynakları bulmak için büyük bir mesai harcamaya devam ediyoruz" ifadesini kullandı.
İSTEDİĞİMİZ YERDE DEĞİLİZ
Bu ay itibariyle bir yıllık görev sürelerini doldurduklarını belirten Başkan Usta, "Yeniden yapılanma şiarıyla çıktığımız bu uzun ve çetin yolculukta, ısrar ve inatla, 'Her şey Trabzonspor için!' demeye devam ediyoruz. Evet, takımımız şu ana kadar hiçbirimizi mutlu etmiyor ve şanlı renklerimize uyumsuz bir performans sergiliyor. Yaşanan bu tablo nedeniyle sizler gibi bizler de çok üzgünüz. Ancak bu düzeltilemeyecek bir durum değildir. Nasıl ki, göreve geldiğimiz günden bu yana gece gündüz çalışıyor ve kulübümüzü yeniden o eski günlerine geri döndürmek amacıyla gayret gösteriyor isek, takımımızın kötü gidişatını düzeltmek için de daha fazla mesai harcayacağız ve yeniden ayağa kalkacağız. Bizler buna inanıyoruz ve siz değerli camiamızdan da aynı inancı taşımasını rica ediyoruz" ifadelerine yer verdi.
EKONOMİ İÇİN ÇALIŞTIK
Sınırlı kaynaklarla iyi bir takım kurmak ve ekonomik yapıyı toparlamak için çok çalıştıklarını ifade eden Usta, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Şu bir gerçek ki, sportif alanda istediğimiz noktada olamamamızın diğer alanlarda kaydettiğimiz ilerlemeleri, başarıları gölgelemesine izin vermemeliyiz. Göreve geldiğimiz 6 Aralık 2015 tarihinden bu yana geçen zaman zarfında, gerek sınırlı kaynaklarla iyi bir takım kurmak, gerekse de kötü durumda devraldığımız ekonomik ve kurumsal yapıyı toparlamak için çok çalıştık. Karşımızda aşılmaz olmasa da bizi manen ve madden zorlayan bir dizi engel vardı. Kulübü icra dosyalarından kurtarmak bile ciddi bir mesai ve kaynak gerektiren bir işti. Çok şükür temizlemeyi başardık."
MEN CEZASINDAN KURTULDUK
UEFA'nın Finansal Fair Play (FFP) kriterleri kapsamında yürüttükleri çalışmalarla men cezası almaktan kurtulduklarını dile getiren Başkan Usta, şunları söyledi: "Bu dönemin en önemli konularından biri de hiç şüphesiz UEFA'nın Finansal Fair Play (FFP) kriterleri kapsamında kulübümüzün futbolcu giderlerinin gelirlerimizin çok çok üzerinde olması nedeniyle olası alacağımız men cezasıydı. Haliyle UEFA'nın FFP çalışmalarına ağırlık verdik. Kulübümüzün içinde bulunduğu durum ve yeniden yapılanma planımız UEFA yetkilileri ile paylaşıldı. UEFA yetkililerinin şimdiye dek yaptığımız çalışmalara ve yapacaklarımıza ilişkin planımıza güvence duyması sayesinde men cezası alma ihtimalinden kurtularak bu süreci de atlattık."
KISITLI BÜTÇE İLE YAPTIK
Yıllık futbolcu giderlerini azalttıklarını anlatan Muharrem Usta, "Futbolcu kadrosunun yıllık gideri 150 milyon lira civarındaydı. 70 milyon seviyelerine indirdik. Bu kadronun tasfiyesini büyük oranda gerçekleştirerek önemli adımlar attık. Ekibe genç ve yetenekli futbolcular katarak yeni hocamızla yeni bir takım oluşturduk. Finansal Fair Play şartları gereği giderleri indirerek ve satmadan futbolcu alamayacağımız gerçekleri ile hareket ettik" diye konuştu.
- 12 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 00:47
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kubilay Beşiktaşın ekmeğini yiyen güzel insan, yediği kabı pisletmeyen adamlardan.
- Cenk var, sorun yok
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sanane Cenk ve Abubakar ile bu takim sampiyon olamaz!!!! Kadroya ve takima yazik olur. Cok iyi futbolu süslendirecek golcü yok!
- 2 kulüp çalışanı hayatını kaybetti
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Esali-Ereğli Milletimizin Polis Teşkilatinin ve Beşiktaş Camiasinin Başi Sağolsun. Vefa Müdürümüzü Înşaallah Yarin Ereğli de Rabbimize Olan Yolculuğunda Yanliz Birakmayacağiz. Kozluda ki Şehidimize ve Tüm Şehitlerimizr Sonsuz Rahmet Diliyorum Milletimizin Başi Sağ Olsun..
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