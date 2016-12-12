 Trabzonspor'da, Konyaspor hazırlıkları – Fotomaç – 12 Aralık 2016
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    12 Aralık 2016, Pazartesi
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    Trabzonspor'da, Konyaspor hazırlıkları

    Trabzonspor'da, Konyaspor hazırlıkları

    Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 2. haftasında 14 Aralık Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

    Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından dar alanda şut çalışması gerçekleştirdi.

    Antrenmanda, Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor ile yapılan maçta sakatlanan Uğur Demirok ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.

    Bordo-mavili ekip, Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 12 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:53
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