Trabzonspor'da, Konyaspor hazırlıkları
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 2. haftasında 14 Aralık Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından dar alanda şut çalışması gerçekleştirdi.
Antrenmanda, Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor ile yapılan maçta sakatlanan Uğur Demirok ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.
Bordo-mavili ekip, Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 12 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 13:53
- Kanımız bozuk değil
Toplam 8
Yorum
bjk advers mehmetfb BEŞİKTAŞ'TA olmadığını ima ettiğin ŞEREF peki FENERBAHÇEDE var mı ?
- Slaven Bilic'ten duygusal Türkiye mesajı
Toplam 5
Yorum
kuvvacı Adamsın Biliç
- Biraz düşündürücü!
Toplam 3
Yorum
since1453 kardeş keşke bursa yenseydi ,keşke 10 fark atsaydı da,bu acıları yaşamasaydık...içimiz yanıyor,o kırmızı kartlar şehidimizin kanı kada rkırmızı değil
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