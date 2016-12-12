 Savunma hattı değişiyor – Fotomaç – 12 Aralık 2016
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    12 Aralık 2016, Pazartesi
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    Savunma hattı değişiyor

    Savunma hattı değişiyor
    Teknik direktör , karşısında alınan galibiyetin ardından buruk bir sevinç yaşadı. Soyunma odasında oyuncularını tebrik eden tecrübeli hoca özellikle Durica ve Zeki Yavru'nun kart cezalısı durumuna düşmesine ise çok üzüldü. Yanal, bu oyuncular ve sakatlığı olan Uğur'un yokluğunda Başakşehir maçında savunma hattınını tamamen değiştirecek.
    1. 12 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:56
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