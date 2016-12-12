 Para istiyorlar – Fotomaç – 12 Aralık 2016
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    12 Aralık 2016, Pazartesi
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    Para istiyorlar

    Para istiyorlar
    Bir dönem Trabzon'da oynayan birçok futbolcu geçmiş dönem alacakları için TFF'ye başvurdu. Bosingwa 312 bin euro, Salih Dursun 1 milyon 162 bin TL, Alper Uludağ 350 bin TL, Marin 640 bin euro, Fatih Atik 512 bin TL ve Serdar Gürler 200 bin TL talep ediyor.
    1. 12 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:53
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