Para istiyorlar

Bir dönem Trabzon'da oynayan birçok futbolcu geçmiş dönem alacakları için TFF'ye başvurdu. Bosingwa 312 bin euro, Salih Dursun 1 milyon 162 bin TL, Alper Uludağ 350 bin TL, Marin 640 bin euro, Fatih Atik 512 bin TL ve Serdar Gürler 200 bin TL talep ediyor.