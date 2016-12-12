 Moussa Konate kararı Yanal’ın – Fotomaç – 12 Aralık 2016
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    12 Aralık 2016, Pazartesi
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    kararı Yanal’ın

    Moussa Konate kararı Yanal’ın
    İsviçre'nin Sion ekibinde top koşturan 23 yaşındaki forvet Moussa Konate'nin, menajerler aracılığıyla 'a önerildiği öğrenildi. Bu sezon 16 maçta 5 gol atan ve Senegal Milli Takımı'nda da top koşturan atletik oyuncu için son kararı 'ın vereceği öğrenildi. Konate'nin sözleşmesi bu sezon sonu bitiyor.
    1. 12 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:07
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