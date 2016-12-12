Menajerlere 1 milyon 975 bin euro

Fırtına sezon başında aldığı 6 oyuncu için toplam 1 milyon 975 bin euro menajerlik ücreti ödedi. Castillo'nun menajerlerine 328 bin euro, Suk'un menajerine 272 bin euro, Durica'nın menajerine 200 bin euro, İbanez'in menajerine 285 bin euro, Bero'nun menajerine 400 bin euro, Onazi menajerine ise 490 bin euro ödendi.