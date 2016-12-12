Fırtına’da rota Hugo Rodallega
Devre arasında çok iyi bir golcü transfer edecek olan Trabzon’un Akhisar’ın Kolombiyalı forveti Hugo Rodallega için Manisa ekibine teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.
SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR
Geçen sezonu 19 golle tamamlayan ve bu sezon da 4 gol, 1 asistlik performans sergileyen Kolombiyalı oyuncuya Ersun Yanal'ın da olumlu rapor verdiği bildirildi. Akhisar ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve sakatlığı nedeniyle formasından bir süre uzak kalan Rodallega'yı ara transferde renklerine bağlamak isteyen Trabzonspor'un, oyuncuyu ısrarla isteyen Çin ekipleriyle yarışacağı gelen haberler arasında.
- 12 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 02:10
- Slaven Bilic: "Puanı Türkiye'ye adıyorum"
Toplam 2
Yorum
kubilay Beşiktaşın ekmeğini yiyen güzel insan, yediği kabı pisletmeyen adamlardan.
- Cenk var, sorun yok
Toplam 1
Yorum
sanane Cenk ve Abubakar ile bu takim sampiyon olamaz!!!! Kadroya ve takima yazik olur. Cok iyi futbolu süslendirecek golcü yok!
- 2 kulüp çalışanı hayatını kaybetti
Toplam 13
Yorum
Esali-Ereğli Milletimizin Polis Teşkilatinin ve Beşiktaş Camiasinin Başi Sağolsun. Vefa Müdürümüzü Înşaallah Yarin Ereğli de Rabbimize Olan Yolculuğunda Yanliz Birakmayacağiz. Kozluda ki Şehidimize ve Tüm Şehitlerimizr Sonsuz Rahmet Diliyorum Milletimizin Başi Sağ Olsun..
Fırtına’da rota Hugo Rodallega haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.