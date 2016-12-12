 Fırtına’da rota Hugo Rodallega – Fotomaç – 12 Aralık 2016
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    12 Aralık 2016, Pazartesi
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    Fırtına’da rota Hugo Rodallega

    Fırtına’da rota Hugo Rodallega

    Devre arasında çok iyi bir golcü transfer edecek olan Trabzon’un Akhisar’ın Kolombiyalı forveti için Manisa ekibine teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

    'de bu sezon gol yollarında büyük sıkıntı çeken ve 14 hafta sonunda sadece 12 gol atabilen Trabzonspor, devre arasında forvet transferi için arayışlarını sürdürüyor. Bordo-mavili ekip için forvet hattına Akhisar Belediyespor'un golcü isme Hugo Rodallega iddiası ortaya atıldı. Geçtiğimiz sezon adı Bursaspor ve Galatasaray ile anılan golcü oyuncu için Trabzonspor yetkililerinin devre arasında Akhisar Bld ile masaya oturacağı öğrenildi.

    SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR
    Geçen sezonu 19 golle tamamlayan ve bu sezon da 4 gol, 1 asistlik performans sergileyen Kolombiyalı oyuncuya Ersun Yanal'ın da olumlu rapor verdiği bildirildi. Akhisar ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve sakatlığı nedeniyle formasından bir süre uzak kalan Rodallega'yı ara transferde renklerine bağlamak isteyen Trabzonspor'un, oyuncuyu ısrarla isteyen Çin ekipleriyle yarışacağı gelen haberler arasında.
    1. 12 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:10
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