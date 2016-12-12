 En golcü futbolcu Yusuf Erdoğan – Fotomaç – 12 Aralık 2016
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    12 Aralık 2016, Pazartesi
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    En golcü futbolcu

    En golcü futbolcu Yusuf Erdoğan
    'de bu sezon gol yollarında sorun yaşayan ve 14 maçta 12 gol atabilen 'da, bu gollerin 4'ünü Yusuf Erdoğan kaydetti. Konyaspor ve Beşiktaş maçlarında 1'er gol atan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, bordo-mavililerin 4-1 kazandığı Adanaspor karşılaşmasında da attığı 2 golle takımının en skorer ismi oldu.
    1. 12 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:49
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