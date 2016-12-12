 Ekici ile son görüşme – Fotomaç – 12 Aralık 2016
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    12 Aralık 2016, Pazartesi
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    Ekici ile son görüşme

    Ekici ile son görüşme
    Bordo-mavili yönetim yeniden anlaşmak istediği Mehmet Ekici ile hafta içerisinde bir görüşme daha yapacak. Futbolcunun ailesinin ve kendisinin bugüne kadar masaya oturmaya yanaşmaması nedeniyle yeni bir teklif sunulacağı vurgulandı.
    1. 12 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:54
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