Akbaş ve Akakpo hazır
- 12 Aralık 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 00:55
- Slaven Bilic: "Puanı Türkiye'ye adıyorum"
Toplam 2
Yorum
kubilay Beşiktaşın ekmeğini yiyen güzel insan, yediği kabı pisletmeyen adamlardan.
- Cenk var, sorun yok
Toplam 1
Yorum
sanane Cenk ve Abubakar ile bu takim sampiyon olamaz!!!! Kadroya ve takima yazik olur. Cok iyi futbolu süslendirecek golcü yok!
- 2 kulüp çalışanı hayatını kaybetti
Toplam 13
Yorum
Esali-Ereğli Milletimizin Polis Teşkilatinin ve Beşiktaş Camiasinin Başi Sağolsun. Vefa Müdürümüzü Înşaallah Yarin Ereğli de Rabbimize Olan Yolculuğunda Yanliz Birakmayacağiz. Kozluda ki Şehidimize ve Tüm Şehitlerimizr Sonsuz Rahmet Diliyorum Milletimizin Başi Sağ Olsun..
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