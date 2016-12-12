 Akbaş ve Akakpo hazır – Fotomaç – 12 Aralık 2016
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    12 Aralık 2016, Pazartesi
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    Akbaş ve hazır

    Akbaş ve Akakpo hazır
    Bordo-mavili takımda stoper mevkiinde oynayabilecek olan 'ın sakatlığı tamamen geçerken, da forma giymeye hazır. 'nun yokluğunda yedek bir sağ beki bulunmayan Yanal'ın bu bölgede Akakpo'ya veya 'a görev verebileceği öğrenildi.
    1. 12 Aralık 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:55
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