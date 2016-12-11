Yıllık 230 milyon TL

Başkan Muharrem Usta: Son 5 yılda ortalama toplam 93 milyonluk gelir; 230 milyon TL de gider var, açık büyük. Borcumuz 559 milyon TL. 350 milyon lirası banka borcu. Ortalama yıllık ana para ve faiz ödememiz 80 milyon TL.

BORDO-mavili takımın dün yapılan Olağan Mali Genel Kurulu'nda yönetimin, Akyazı Stadı'nın devralınması ve Kartal'daki arazinin satın alınması ile ilgili maddeler oy çokluğu ile kabul edildi. Başkan Muharrem Usta kulübün son 10 yılındaki borç artışının da içerisinde yer aldığı bir sunum yaparak, şu ifadeleri kullandı: "Borcumuz 2007'de 38 milyon, 2008'de 70 milyon. Şampiyon olduğumuz 2010- 2011'de ise borcumuz 105 milyon TL. 2015'te bizim seçime girdiğimiz dönem 397 milyon liraydı. Bu raporla seçime girdik. 2015 Aralık ayı bizim göreve geldiğimiz dönemde asıl borcumuz ise 566 milyon liraydı. Trabzonspor'un borcu şu an itibariyle 559 milyon TL."



40 GÜNDE 15 MİLYON TL

2015'te 30 Ekim'den 10 Aralık'a kadar olan 40 günlük sürede oyunculara 15.5 milyon lira ödeme yapıldığına değinen Usta "Oyuncu tazminatları olarak 14 milyon lira, icra kapama farkı karşılığı 7 milyon lira, ecrimisil 8 milyon lira, UEFA uzlaşma gideri karşılığı 3.5 milyon lira. Yapılandırma vergisinin bozulması 10 milyon lira, maaş vergi sigortası 3 milyon lira, tahakkuk ettirilmemiş futbolcu stopajı 68 milyon lira, Opet davası karşılığı 40 milyon lira, toplamda 169 milyon liradır. Yani 397 milyon diye devraldığımız rakam başladığımız gün 566 milyon liraya ulaştı. Bizim durumumuzu bilmemiz ve hep beraber hep birlikte ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız lazım" ifadesini kullandı.



GELİRLERİMİZ DAHA FAZLA

Usta, şu ana kadar gelir gider anlamında bir açığa düşmediklerini ifade ederek, şöyle devam etti: "Trabzonspor'un bu borcunun 350 milyon lirası banka borcu. Biz geldiğimizde 240 milyona ihtiyaç vardı. Son 1 yılda kur artışı ve faizden kaynaklanan borç artışı 63 milyon. Yani dükkanı kapat hiçbir şey yapma yaklaşık 65 trilyon eski parayla borcunuz var. Trabzonspor'un ortalama yıllık ana para ve faiz ödemesi 80 milyon TL. Şu anda futbolcuların bütçesi çok düşük; 19.5 milyon euro. 65 milyon liralık bütçesiyle beraber giderimiz 150 milyonu buluyor. Şu andaki Trabzonspor'un senelik 230 milyon liraya ihtiyacı var. Bunu bulursa borcu sabit duruyor. Ortalama 70 milyon naklen yayın geliri, 20 milyon sponsor ve reklam gelirleri var. Bunu bir şekilde hep beraber çözmeliyiz. 3 milyon seyirci geliri var. Son 5 yılda ortalama toplam 93 milyonluk gelirimiz var. 230 milyon da gider var."



AKYAZI'NIN YILLIK GİDERİ

Usta, kulübü birkaç kişinin bu hale getirmediğine de vurgu yaparak, "Türkiye'de yarıştığımız kulüplerin inanılmaz seyirci gelirleri var. Mesala Konyaspor ve Bursaspor bizim beş katımız. İstanbul takımları 50-60 katımız. 2013-14 yılında 7 milyon lira seyirci gelirimiz var. Bu yıl ise 2.5 milyon lira. Yeni stada geçiyoruz. Avni Aker'in yıllık gideri 3 milyon lira. Yeni stadın aylık gideri yaklaşık 1 milyon ile 1 milyon 200 bin TL. Trabzonspor yeni stada geçiyor ama yıllık 15 milyon TL daha yeni bir maliyet üzerine alarak geçecek" diye konuştu.



KARTAL ARAZİSİ KONUSU

Usta, Kartal'daki arazinin kullanılmasıyla ilgili olarak da şu ifadeleri kullandı: "Biz gayri menkul satmıyoruz. Kartal Projesi bize ait değil, sadece tahsisli. Son dönemlerde Kartal'da bir proje yapıp acaba Trabzonspor'un borçlarına bir katkı sağlar mıyız diye çalışıyoruz. Önce devletten buranın satın alınması gerekiyor. Oraya bir keşif yapıldı, metre karesi 11 bin lira. Yaklaşık olarak KDV ile 180 milyona alacağız. Önce bunun devletten satın alınması gerekiyor. Önce bu arazinin Trabzonspor'a alınması lazım. Aldıktan sonra proje yapılıp değerlendirilmesi lazım. 8. maddede istenen yetki budur. Mülkümüz sadece Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'dir. Biz maddeyi açtık, istediğimiz birincisi Akyazı'nın devir alınması diğeri de Kartal. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri bu maddede hiç yok. Olmayan bir şeyi satın almak değerlendirmek ve Akyazı'nın devriyle ilgilidir 8'inci madde."



Yunus Emre SEL