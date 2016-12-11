 Trabzonspor'dan teröre lanet! – Fotomaç – 11 Aralık 2016
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Aralık 2016, Pazar
    OYUN ENGLISH

    'dan teröre lanet!

    Trabzonspor'dan teröre lanet!

    Kulübü, İstanbul'daki alçak saldırı sonucunda şehit olanlar anısına patlamanın olduğu yere karanfil bıraktı.

    Dün gece Beşiktaş-Bursaspor maçı sonrası Vodafone Arena yakınlarında meydana gelen hain terör saldırısı sonrası hayatını kaybeden polis ve vatandaşlar için Kulübü patlamanın olduğu yere karanfil bıraktı. Dolmabahçe Camii önünde toplanan bordo-mavililer patlamanın yaşandığı yere gitti. Başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile patlamanın olduğu yere giden bordo-mavililer, yol boyunca 'Şehitleri ölmez vatan bölünmez' sloganları attı.

    Burada yaptığı konuşmada terörü lanetleyen Başkan Muharrem Usta, "Burada onlarca polisimiz şehit oldu. Sivil vatandaşlarımız hayatını kaybetti. Fakat biz daha fazla kenetleneceğiz. Bütün takımları ile milyonlarca insan bu vesile ile daha da fazla el ele verecek. Gelecek nesiller için birlikte hareket etmeliyiz. İnadına birlikte olacağız" dedi.

    Karanfil bırakılması ve okunan duaların ardından bordo-mavili camia olay yerinden ayrıldı.


    1. 11 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 21:44
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Trabzonspor'dan teröre lanet! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.