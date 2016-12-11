FETÖ'nün köpekleri
Trabzonspor’un olağan mali genel kuruluna bu söz damga vurdu: Eski Başkan Hacıosmanoğlu, “TFF’de hâlâ FETÖ’cüler var. Bunlar geçen yıl bana bir şey yapamadıkları için Trabzonspor’a saldırmaya başladılar. G.Saray, Konya ve G.Antep maçlarıyla bu şehrin kimyasıyla oynadılar. Bu hakem çetesinin başında Cüneyt Çakır var”
Trabzonspor'un 71. Olağan Mali Genel Kurulu dün KTÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı. Kurula, eski başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yaptığı konuşma damga vurdu. Hacıosmanoğlu, FETÖ terör örgütünün kendisine çeşitli yollarla baskı kurmaya çalıştığını belirterek, "Başarısız olalım diye bu şehrin abileri bizimle uğraştı" dedi ve şöyle devam etti: "Türk futbolundaki ihanet şebekesi ortaya çıktı. Uluslararası alanda Türkiye'yi çökertmek isteyen FETO terör örgütü bizi hedef aldı. Biz hepsiyle mücadele ettik. Bizi tehdit ettiler. Ben aday da olmayacaktım ama 'Tehditten dolayı kaçtı gitti' demesinler diye aday oldum. İlk tehdidi bana yaptılar. Savcılığa müracaatımızı yaptık. O federasyondaki 'Fetoşun köpekleri' bunun hesabını ağır bir şekilde verecekler, bundan emin olun. Bana, 'Ulan yalan makinası ya kendin bırak ya da rezil edeceğim seni. Senin birçok sapık kasetini yayınlamazsam şerefsizim. Yarın bana basın yoluyla bırakacağım mesajını ver yoksa rezil videonu yayımlayacağım' diyor Fuat Avni. Ardından da hayatımda 10 sefer gitmişimdir gazinoya belki. Oradan bir görüntü mü buluyorlar ve onu yayınlıyorlar, cemaatin basını ve yandaşları vasıtasıyla. 'Kumarbaz başkan' diye manşetler atıyorlar."
BYLOCK'ÇU MÜFTÜOĞLU
TFF içerisinde halen FETÖ'cülerin bulunduğunu da belirten Hacıosmanoğlu, "Geçen sezon G.Saray maçından sonra federasyona 'İki senedir size hareket yapıyorum, 2 senedir bana yapamadığınızı şimdi Trabzonspor'a yapıyorsunuz, derdiniz ne' diyorum.
'Biz şimdi hakemlerle konuşsak Trabzonspor'a hassas davranın desek ters mi teper diye onun endişesini duyuyoruz.
Dönemin MHK Başkanı Kuddusi Müftüoğlu ile bir görüşseniz' diyorlar. Gidiyorum konuşmaya. Müftüoğlu bana, 'Başkanım ben imam hatip mezunuyum benim olduğum yerde bunlar olmaz' diyor.Ben de orada, 'FETÖ'nün köpekleri var burada' diye ağır hakaretler ediyorum. Bunları yaparken Kuddusi Müftüoğlu'nun ses tonu değişiyor. Benden korktuğunu düşündüm.
Meğer mesih diye taptıkları adamlarına küfür ettiğim için ondan yüz şekli ve sesi değişiyormuş.
50 bin 'ByLock'çunun ilk bininin içinde Kuddusi Müftüoğlu var" diye konuştu.
ÇETE BAŞI CÜNEYT ÇAKIR
Hakem çetesinin başında Cüneyt Çakır'ın olduğunu iddia eden Hacıosmanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Baktılar korkutarak bir şey yapamıyoruz. Aralıkta kongresi var. Bu adamın takımı lider. G.Saray'ı da yenerse yine başkan olur. G.Saray, Konya ve Gaziantepspor maçlarıyla bu şehrin kimyasıyla oynadılar. Bu hakemlerin başı orada duruyor, kimse alamadı onu oradan. Bu çetenin başı da Cüneyt Çakır'dır. Babasını FETÖ'den dolayı TFF'den attılar. Korkuyorlar ondan, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'na açıklama yaptırıyorlar.
'15 Temmuz akşamı istifasını vermişti' diyorlar. Sanki Fetoş haber gönderdi ona, 'Ben darbe yapıyorum sen istifanı ver.' İstifasını vermesi 15 Temmuz akşamını mı buldu?
Bizimle ilgili Trabzon'da hakemleri alıkoyduk diye dava açıyorlar. Avrupa Hakemler Federasyonu açıyor. Ne kurumsal bir kimliği ne de yeri var. Bunları organize eden Avrupa'da FETÖ'nün lobisiyle önemli yerlere gelen Cüneyt Çakır'ın organizasyonu."
BYLOCK'ÇU MÜFTÜOĞLU
TFF içerisinde halen FETÖ'cülerin bulunduğunu da belirten Hacıosmanoğlu, "Geçen sezon G.Saray maçından sonra federasyona 'İki senedir size hareket yapıyorum, 2 senedir bana yapamadığınızı şimdi Trabzonspor'a yapıyorsunuz, derdiniz ne' diyorum.
'Biz şimdi hakemlerle konuşsak Trabzonspor'a hassas davranın desek ters mi teper diye onun endişesini duyuyoruz.
Dönemin MHK Başkanı Kuddusi Müftüoğlu ile bir görüşseniz' diyorlar. Gidiyorum konuşmaya. Müftüoğlu bana, 'Başkanım ben imam hatip mezunuyum benim olduğum yerde bunlar olmaz' diyor.Ben de orada, 'FETÖ'nün köpekleri var burada' diye ağır hakaretler ediyorum. Bunları yaparken Kuddusi Müftüoğlu'nun ses tonu değişiyor. Benden korktuğunu düşündüm.
Meğer mesih diye taptıkları adamlarına küfür ettiğim için ondan yüz şekli ve sesi değişiyormuş.
50 bin 'ByLock'çunun ilk bininin içinde Kuddusi Müftüoğlu var" diye konuştu.
ÇETE BAŞI CÜNEYT ÇAKIR
Hakem çetesinin başında Cüneyt Çakır'ın olduğunu iddia eden Hacıosmanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Baktılar korkutarak bir şey yapamıyoruz. Aralıkta kongresi var. Bu adamın takımı lider. G.Saray'ı da yenerse yine başkan olur. G.Saray, Konya ve Gaziantepspor maçlarıyla bu şehrin kimyasıyla oynadılar. Bu hakemlerin başı orada duruyor, kimse alamadı onu oradan. Bu çetenin başı da Cüneyt Çakır'dır. Babasını FETÖ'den dolayı TFF'den attılar. Korkuyorlar ondan, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'na açıklama yaptırıyorlar.
'15 Temmuz akşamı istifasını vermişti' diyorlar. Sanki Fetoş haber gönderdi ona, 'Ben darbe yapıyorum sen istifanı ver.' İstifasını vermesi 15 Temmuz akşamını mı buldu?
Bizimle ilgili Trabzon'da hakemleri alıkoyduk diye dava açıyorlar. Avrupa Hakemler Federasyonu açıyor. Ne kurumsal bir kimliği ne de yeri var. Bunları organize eden Avrupa'da FETÖ'nün lobisiyle önemli yerlere gelen Cüneyt Çakır'ın organizasyonu."
- 11 Aralık 2016, Pazar
- Güncelleme: 04:03
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Marcelo kapışması
Toplam 15
Yorum
karagush azicik ayagina basmis nerei girmizi yahu bunun
- Çebi: “Kararlarda yanlış yok”
Toplam 11
Yorum
Orman Kiev macindada yoktu bu macta olsun dimi cebicim 6 Kasim´i kaptirmayiz
- Çebi: “Kararlarda yanlış yok”
Toplam 11
Yorum
Cebi tabiiki hakem kararlarina karsi degiliz bizim lehimize ounca
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