 Castillo büyüledi – Fotomaç – 11 Aralık 2016
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    11 Aralık 2016, Pazar
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    büyüledi

    Castillo büyüledi

    Beş hafta sonra oynadığı Adanaspor maçında şov yapan Kolombiyalı, “Uzun yıllar buradayım” dedi

    Trabzonspor'da 5 haftalık sakatlık döneminin ardından Adanaspor maçının ikinci yarısında oyuna dahil olan Fabian Castillo sergilediği performansla ve yaptığı asistle adeta herkesi büyüledi. Hücum anlamında takıma çok önemli katkılar yapan Kolombiyalı yıldız, "Henüz adaptasyon sürecimi tamamlayamadım. Bu noktada çalışmalarım devam ediyor. Sakatlığım bu anlamda zamanı biraz daha uzattı. Gerçekten çok iyi bir takım olduğumuzu söyleyebilirim. Devre arasında takımın daha da güçlendirileceğini duydum. Ben rekabete hazırım ve burada uzun yıllar oynayıp önemli işlere imza atmak istiyorum" dedi.
    1. 11 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:49
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