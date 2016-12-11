8. madde revize edildi

Genel kurulda 'Gayrimenkul, menkul mallar, lisanslar, haklar ve her türlü mali değer ile ilgili olarak bunların kulüp adına tescili, devri, mülkiyet değişikliği, kiralama ve benzeri her türlü işlemin yapılması konusunda yönetime yetki verilmesi' konularını içeren 8'inci madde yönetim kurulu tarafından revize edilerek, 'Akyazı Stadyumu'nun devralınması ve Kartal'daki arazinin satın alınması ve satılması' olarak değiştirildi. Tartışmaların devam etmesi üzerine ise Başkan Usta kürsüye çıkarak, 8. maddeyi tekrar değiştirilerek Kartal'daki arazinin satılması maddesi gündemden çıkarttıklarını ve maddenin, 'Akyazı Stadı'nın devralınması ve Kartal'daki arazinin satın alınması ile projelendirilmesi" olarak değiştirdiklerini söyledi. Oylamada 8. madde Usta'nın revize ettiği şekliyle oy çokluğu ile kabul edildi.