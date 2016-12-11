 41 kere maşallah – Fotomaç – 11 Aralık 2016
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    11 Aralık 2016, Pazar
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    41 kere maşallah

    41 kere maşallah
    Yerel gazeteler, Adanaspor'u 4-1 mağlup eden Trabzonspor için '41 kere maşallah' yorumunda bulundu. Sonnokta "41 kere maşallah", Ekspres "Kebap gibi 4 köşe olduk", Günebakış "Trabzon ayağa kalktı", İlkhaber "Mutluluk sardı 4-1 yanımızı", Karadeniz "4 çeker fırtına", Taka "Usta sar oradan 4 Adana dürüm" başlıklarını attı.
    1. 11 Aralık 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 02:50
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