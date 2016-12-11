Yerel gazeteler, Adanaspor'u 4-1 mağlup eden Trabzonspor için '41 kere maşallah' yorumunda bulundu. Sonnokta "41 kere maşallah", Ekspres "Kebap gibi 4 köşe olduk", Günebakış "Trabzon ayağa kalktı", İlkhaber "Mutluluk sardı 4-1 yanımızı", Karadeniz "4 çeker fırtına", Taka "Usta sar oradan 4 Adana dürüm" başlıklarını attı.