Tüm Türkiye açılışa davetli
VALİ YAVUZ: BU STADA ÖZEL BİR ÖNEM VERİYOR
Trabzon Valisi Yücel Yavuz, 18 Aralık'ta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Es-Sani'nin teşrifleriyle Akyazı'da muhteşem bir açılış organizasyonu yapacaklarını belirtti. Yavuz, "Akyazı, başta Cumhurbaşkanımız ile Bakanlarımız Berat Albayrak ve Süleyman Soylu, TOKİ ve Gençlik Spor Bakanlığımızın yakın himayesinde yapım çalışmaları tamamlandı. Açılış hazırlıklarımız tam kapasite devam ediyor. Hiçbir eksiğimizin olmasını istemiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bu stadın açılışına özel bir önem veriyor. Katar emirinin de Akyazı Stadı'yla ilgili özel bir ilgisi olduğunu biliyoruz" dedi.
TURAN: BİZE SIK SIK AKYAZI STADI'NI SORDU
TOKİ Başkanı Ergün Turan, Türkiye'nin çok modern bir stadyum kazandığını vurgulayarak, "Allah'a şükürler olsun. Şu anda Akyazı Stadı bizim açımızdan bitti. Bu stat Türk mühendisliği açısından çok önemli bir eserdir" dedi. "Akyazı sadece stat değil bir spor kompleksidir" diyen Turan, şöyle devam etti: "Karadeniz'e gelen birçok sporseverin gezmekten keyif alacağı bir yer olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız ben TOKİ Başkanı olduğumdan beri sık sık buradaki çalışmaları sorup bilgi aldı. Ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Berat Albayrak ile İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu da bu süreci yakından takip etti."
- 10 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 03:30
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Toplam 3
Yorum
tolga ben bir gsli olarak sana gülüyorum sen degilmisin mactan önce feneri yeneriz yencez hazırız diyen şimdi cıkıp utanmadınmı sakattım demeye ayıp ya
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Toplam 3
Yorum
KrAlex Lens ile beraber mutlaka bonservisleri alınmalıdır. Yerlerine başka oyuncu almak son derece mantıksız.
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Toplam 2
Yorum
tolga caferini destekleyen tff degilmi bizim ne degişti caferin adil olur diyolardı gördük adam platini iki cıktı bizim tff nin uefa ve fifada esamesi bile yok agırlıgını bırak esamesi bile yok acizler
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