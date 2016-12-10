 Tüm Türkiye açılışa davetli – Fotomaç – 10 Aralık 2016
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    10 Aralık 2016, Cumartesi
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    Tüm Türkiye açılışa davetli

    Tüm Türkiye açılışa davetli
    Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, "Stadın kuruluşunda, fikir aşamasında, üretim ve inşaat aşamasında emeği geçen, ucundan da olsa katkısı olan herkese teşekkürlerimizi bir borç biliyoruz. Tüm Türkiye'yi 18 Aralık'taki açılışımıza davet ediyoruz" diye konuştu.

    VALİ YAVUZ: BU STADA ÖZEL BİR ÖNEM VERİYOR
    Trabzon Valisi Yücel Yavuz, 18 Aralık'ta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Es-Sani'nin teşrifleriyle Akyazı'da muhteşem bir açılış organizasyonu yapacaklarını belirtti. Yavuz, "Akyazı, başta Cumhurbaşkanımız ile Bakanlarımız Berat Albayrak ve Süleyman Soylu, TOKİ ve Gençlik Spor Bakanlığımızın yakın himayesinde yapım çalışmaları tamamlandı. Açılış hazırlıklarımız tam kapasite devam ediyor. Hiçbir eksiğimizin olmasını istemiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bu stadın açılışına özel bir önem veriyor. Katar emirinin de 'yla ilgili özel bir ilgisi olduğunu biliyoruz" dedi.

    TURAN: BİZE SIK SIK AKYAZI STADI'NI SORDU
    TOKİ Başkanı Ergün Turan, Türkiye'nin çok modern bir stadyum kazandığını vurgulayarak, "Allah'a şükürler olsun. Şu anda Akyazı Stadı bizim açımızdan bitti. Bu stat Türk mühendisliği açısından çok önemli bir eserdir" dedi. "Akyazı sadece stat değil bir spor kompleksidir" diyen Turan, şöyle devam etti: "Karadeniz'e gelen birçok sporseverin gezmekten keyif alacağı bir yer olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız ben TOKİ Başkanı olduğumdan beri sık sık buradaki çalışmaları sorup bilgi aldı. Ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Berat Albayrak ile İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu da bu süreci yakından takip etti."
    1. 10 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:30
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