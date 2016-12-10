Trabzonspor'dan 'Bero' açıklaması
Kulüp doktoru Şentürk: "Bero, tedbir amaçlı doktor kontrolünde çalışmalarına devam etmektedir"
Trabzonspor'un kulüp doktoru Ufuk Şentürk, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray maçında sağ dizine aldığı darbe sonucu ağrıları bulunan Matus Bero'nun, tedbir amaçlı doktor kontrolünde çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.
Şentürk, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada,şunları kaydetti:
"Galatasaray müsabakasında sağ dizine aldığı darbe sonucu ağrıları bulunan ve aralıksız tedavisi devam eden sporcumuz Matus Bero, tedbir amaçlı doktor kontrolünde çalışmalarına devam etmektedir. Önümüzdeki hafta içi yapılacak olan tetkikler ve klinik muayene sonrasında sporcumuzun sağlık durumu yeniden değerlendirilecektir."
Slovak oyuncu, Galatasaray maçında sakatlıktan sonra ligdeki karşılaşmalarda forma giymeye devam etmiş ve 13. haftada oynanan Kayserispor maçında takımına galibiyeti getiren golü kaydetmişti.
Durica'nın 35. doğum günü kutlandı
Öte yandan, bordo-mavili takımın savunma oyuncusu Jan Durica'nın 35. doğum gününün kutlandığı belirtildi.
Teknik heyet ve takım arkadaşlarının yeni yaşını tebrik ettiği Durica, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki yemeğin ardından doğum günü pastasını kesti.
- 10 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 15:18
- Stopere 1.92’lik kule!
Toplam 21
Yorum
Kartal85 Zamanında savunmaya adam alma , transferi son güne bırak , elindekileri tutama, gidenlerin yerini dolduracak adam alama yine döndük döndük aynı yere geri geldik.
- Filede dev derbi
Toplam 1
Yorum
Aslan SANKI TAKIMA SONRADAN TRANSFER EDILEN YASI ABLALARLA ECZACIYI-VAKIFI-FENERI YENECEKLER ARTIK KADIN VOYBOLDEDE ERKEK BASKETBOLDEDE ATAMANLARIN SONU GELDI
- Dövize de röveşata!
Toplam 3
Yorum
TS60 Helal olsun
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