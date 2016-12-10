Trabzonspor'da Konyaspor hazırlıkları başladı
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 2. haftasında 14 Aralık Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı.
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında dün akşam konuk ettiği Adanaspor'u 4-1 yenen bordo-mavili takım, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yağmur altındaki antrenmanda yenilenme çalışması gerçekleştirildi.
Karadeniz ekibi, Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 10 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 15:12
- Stopere 1.92’lik kule!
Toplam 21
Yorum
Kartal85 Zamanında savunmaya adam alma , transferi son güne bırak , elindekileri tutama, gidenlerin yerini dolduracak adam alama yine döndük döndük aynı yere geri geldik.
- Filede dev derbi
Toplam 1
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Aslan SANKI TAKIMA SONRADAN TRANSFER EDILEN YASI ABLALARLA ECZACIYI-VAKIFI-FENERI YENECEKLER ARTIK KADIN VOYBOLDEDE ERKEK BASKETBOLDEDE ATAMANLARIN SONU GELDI
- Dövize de röveşata!
Toplam 3
Yorum
TS60 Helal olsun
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