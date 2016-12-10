 Trabzonspor'da Konyaspor hazırlıkları başladı – Fotomaç – 10 Aralık 2016
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    10 Aralık 2016, Cumartesi
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    Trabzonspor'da Konyaspor hazırlıkları başladı

    Trabzonspor'da Konyaspor hazırlıkları başladı

    Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 2. haftasında 14 Aralık Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

    Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında dün akşam konuk ettiği Adanaspor'u 4-1 yenen bordo-mavili takım, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yağmur altındaki antrenmanda yenilenme çalışması gerçekleştirildi.

    Karadeniz ekibi, Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

    1. 10 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:12
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