 Totem yine golü getirdi – Fotomaç – 10 Aralık 2016
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    10 Aralık 2016, Cumartesi
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    Totem yine golü getirdi

    Totem yine golü getirdi
    Geçtiğimiz sezon Mersin İY maçında Marin'in serbest vuruşu öncesinde kale arkasındaki taraftarlar tribünün köşesine toplaşmış ve gol gelmişti. Taraftar dün de aynı şekilde uğur denedi, ardından Ekici'nin penaltı golü geldi. Taraftar büyük sevinç yaşadı.
    1. 10 Aralık 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:36
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